В Пентагоне задумались о расширении числа участников ядерных миссий в НАТО

США собираются рассмотреть возможность расширения числа участников ядерных миссий в НАТО. Об этом сообщил выдвинутый на пост председателя Комитета начштабов ВС США Дэн Кейн, пишет ТАСС.

Со слов Кейна, расширение числа участников ядерных миссий в НАТО фактически расширило бы гибкость, живучесть и военный потенциал. Кейн отметил, что в случае утверждения его кандидатуры он будет работать в этом направлении и оценит как плюсы, так и минусы данного решения.

Также Кейн подтвердил, что поддерживает сохранение тактического ядерного оружия США в Европе, но выступает против разработки союзниками по НАТО собственных ядерных вооружений.

Ранее стало известно, что в Конгрессе США допустили возможность выдвижения Трампа на новый срок президентства.