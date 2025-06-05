В Подмосковье девочка попыталась схватить змею и оказалась в реанимации

В Раменском 14-летняя девочка попыталась поймать змею в городском парке. Рептилия укусила школьницу, у нее мгновенно начался отек руки и нарушилось кровообращение. Девочку экстренно доставили в больницу, где врачи спасли ей жизнь. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В подмосковном Раменском 14-летняя школьница оказалась в реанимации после того, как попыталась поймать змею в городском парке. Девочка заметила рептилию в траве и решила взять ее в руки. В ответ змея нанесла укус, после чего у пострадавшей резко распухла рука и начались проблемы с кровообращением.

На место происшествия оперативно прибыли медики. Девочку доставили в Раменскую больницу, где врачи диагностировали укус ядовитой змеи. Ей срочно ввели специальную сыворотку и провели комплекс мероприятий для восстановления кровотока.

Два дня школьница провела в реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением. После стабилизации состояния ее перевели в обычную палату, а затем отпустили домой. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. По данным специалистов, в этом регионе можно встретить гадюку — ядовитую, но не агрессивную змею, которая кусает человека только в случае опасности.

Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на поле в Саратовской области.