В Подмосковье локализовали пожар на складе с пластиковыми материалами

В Московской области локализовали пожар, который вспыхнул на складе с пластиковой продукцией. Об этом сообщило МЧС России.

По информации ведомства, площадь пожара составила 9,5 тыс. кв. м. О возгорании стало известно утром, 2 марта.

В МЧС также отметили, что во время борьбы с огнем произошло обрушение кровли здания, затронувшее площадь 2,5 тыс. кв. метров. Пожарные оперативно отреагировали на вызов и продолжили борьбу с огнем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара и минимизировать ущерб.

На месте происшествия работают специалисты, которые оценивают последствия и выясняют причины случившегося. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Также, уточнили в МЧС, специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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