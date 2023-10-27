В подмосковном главке МВД наградили жителя Щелково, который спас школьника от ограбления

Начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков встретился с 72-летним жителем Щелково Михаилом Макаровым, который обезвредил вора, укравшего телефон у подростка.

Генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков, слова которого приводит пресс-служба областного главка полиции, подчеркнул, что поступок Михаила Макарова для всех является примером активной гражданской позиции. Он отметил, что проявление неравнодушия, отзывчивости, мужества, а также взаимодействие граждан и правоохранителей позволяют обеспечивать правопорядок.

«Такое взаимодействие полицейских и граждан помогает в раскрытии преступлений, задержании нарушителей закона, а также укрепляет доверие друг к другу», — подчеркнул он.

Виктор Пауков вручил Михаилу Макарову благодарственное письмо и памятный подарок.

В понедельник Макаров стал очевидцем нападения на одиннадцатилетнего школьника. Грабитель вырвал из рук мальчика телефон и пытался убежать, однако пенсионер, который в этот момент ремонтировал во дворе автомобиль, сумел задержать вора до приезда полицейских.

Ранее глава Щелково Андрей Булгаков вручил Михаилу Макарову сертификат на покупку нового автомобиля.