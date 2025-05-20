В ПВЗ в Омске произошло вооруженное нападение

Житель Омска искал свою дочь в пункте выдаче заказов на улице Нефтезаводской с ножом. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Омской области во вторник.

Стало известно, что мужчина с ножом напал на сотрудницу в ПВЗ, которая на тот момент подменяла его собственную дочь. Информация об инциденте быстро появилась в соцсетях. Предварительно, злоумышленник был пьян, нецензурно выражался, пока пытался найти своего ребенка, работающего в том же ПВЗ.

Полицейские установили личность агрессора и задержали его, мужчина находился в СНТ «Радист». 49-летний мужчина пояснил, что был пьян и просто попытался разрешить конфликт с дочерью на рабочем месте. Причины конфликта не уточняются, но мужчина извинился на камеру за произошедшее. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства ДТП с дорогой иномаркой, которая загорелась.