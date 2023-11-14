В районе Красного моря была перехвачена ракета – ЦАХАЛ
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
В израильской армии обороны заявили о том, что во вторник, 14 ноября, в районе Красного моря была перехвачена ракета. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты в сторону страны, и ее удалось перехватить силами ПВО над Красным морем.
На данный момент никаких последствий инцидента не раскрывается. Также не уточняется и принадлежность этой ракеты.
Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.