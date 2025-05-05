В результате стрельбы в Махачкале пострадала девочка-подросток

17-летняя девочка получила травмы при перестрелке в Махачкале в понедельник. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы Минздрава Дагестана Зарину Агмадову.

По словам Агмадовой, в результате инцидента пострадала 17-летняя девочка — ее состояние на данный момент не уточняется. Напомним, что ранее сообщалось о том, что в результате теракта в Дагестане погибли как минимум трое полицейских.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что водитель начал стрелять по сотрудникам МВД, которые попытались машину остановить, а после стрельбы уехали на служебной машине. Вводился план «Перехват».