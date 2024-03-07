В результате удара ВСУ по Белгородской области пострадал мужчина

По информации главы региона, удары пришлись по селу Козинка, которое находится в Грайворонском городском округе. В результате атаки пострадал мужчина, получивший осколочные ранения нижних конечностей. Медики оказали пострадавшему нужную помощь. В больницу местный житель ехать отказался. Без материальных потерь не обошлось. Неприятель повредил сарай, который находится на территории одного из домовладений. С наступлением светлого времени суток специалисты продолжат подомовой обход территории.



Сегодня же ВСУ атаковали территорию Донецкой Народной Республики. В поселке Шахты украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором были люди. В результате атаки никто не пострадал, так как находившиеся внутри граждане успели оперативно покинуть транспортное средство.