В России начались плановые учения стратегических ядерных сил

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Президент России Владимир Путин объявил о начале плановой тренировки по управлению стратегическими ядерными силами. В учениях задействованы все компоненты ядерной триады — наземные, морские и авиационные силы. Об этом сообщило РИА Новости.

Владимир Путин, выступая на заседании Генштаба, особо подчеркнул, что проводимая тренировка является плановой и выполняется в соответствии с учебным циклом Вооруженных сил. Верховный главнокомандующий лично курирует масштабные учения, в которых принимают участие все рода войск, отвечающие за ядерный щит страны.

В маневрах задействованы ракетные войска стратегического назначения, атомные подводные лодки морского флота и дальняя авиация Воздушно-космических сил. Основной задачей тренировки названа проверка надежности систем управления стратегическими силами сдерживания в различных условиях. Подобные учения проводятся регулярно и служат поддержанию высокой боевой готовности российских ядерных сил.

Ранее атомная подлодка «Брянск» произвела пуск баллистической ракеты «Синева».