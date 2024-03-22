В России назвали удары по украинской энергоинфраструктуре ответом за атаки на Белгород

Сенатор Российской Федерации и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказал мнение о причинах массированных ударов по объектам энергетики Украины, официально подтвержденных Министерством Обороны РФ.

Об этом пишет РИА Новости. По его словам, данные удары являются ответом на обстрелы мирной и гражданской инфраструктуры в Белгороде и Белгородской области.

В пятницу вооруженные силы РФ осуществили ракетные и беспилотные атаки по объектам энергетики и военным установкам на территории Украины. Украинские власти отметили, что ранее не сталкивались с подобными атаками на энергетическую инфраструктуру со стороны России с момента начала конфликта.

Ранее мы сообщали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил решительную позицию по отношению к ситуации вокруг Украины, подтвердив обязательство Запада поддерживать украинскую нацию в случае возможных угроз со стороны России.