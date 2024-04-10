Спецпредставитель президента и директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что сотрудничество России с Западом в сфере информационной безопасности отсутствовало еще до спецоперации, и что теперь НАТО фокусируется на нанесении России поражения.

Об этом пишет РИА Новости. По словам Люкманова, страны НАТО ведут активную кампанию, раздувая миф о «киберагрессии» России по внешней указке США. В то же время, они предоставляют поддержку украинским хакерам в их атаках на ресурсы РФ.

В заявлении Люкманова отмечается, что Россия не будет ожидать благосклонного к себе отношения со стороны западных стран и того момента, когда Запад поймет, что в сфере информационной безопасности лучше взаимодействовать и выстраивать совместные усилия против общих угроз со стороны.

Эти заявления стали ответом на участившиеся обвинения в кибератаках со стороны Запада и НАТО, которые Россия отвергает как необоснованные.

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