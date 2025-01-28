В России впервые представили документы из «желтой папки» Гитлера

В России группа историков во главе с директором научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егором Яковлевым впервые представила общественности документы из так называемой «желтой папки» Гитлера, переведенные на русский язык.

Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что именно в этих документах содержится сборник указаний для штаба «Ост» – тогда планировалось заморить голодом не меньше 30 миллионов советских граждан. В исторических документах директивы Бакке воспроизведены достаточно полно, и из них понятно, что каждый, кто отправлялся на разграбление СССР, осознавал чудовищные последствия и понимал, что граждане могут умереть в результате этого голода.

Также стало известно, что планируется публикация копий документов с переводом и на сайте ИСТОРИЯ.РФ.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в ООН, обратив внимание на случаи героизации нацизма в мире.