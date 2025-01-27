РФ направила генсеку ООН Антонио Гуттеришу письмо, где перечислены факты героизации нацистов, зафиксированные в последние годы. Как сообщил ТАСС, об этом заявил Василий Небензя на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста.

Со слов Небензи, для России священна память о всех без исключения жертвах нацистов. Также он заявил о долге сохранять правду о преступлениях преступников режима и их пособников, в частности целенаправленном желании уничтожить народы СССР. В этом свете Гуттеришу было направлено послание, авторы которого отразили факты героизации приспешников нацистского режима в последние годы.

Кроме того, дипломат выразил глубокую озабоченность процессом возрождения нацизма и неонацизма. Среди прочего он упомянул название улиц в честь ветеранов СС и неонацистские марши. Небензя подытожил, что именно из-за перечисленных фактов каждый год Россия вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Ранее сообщалось о том, что немецкий историк Гетц Али призвал Германию официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида.