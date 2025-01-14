В Ростове-на-Дону произошло массовое отключение света

В Ростове-на-Дону одновременно отключились сразу три высоковольтные линии электропередачи, передает глава городской администрации Алексей Логвиненко. В связи с этим минимум четыре района города остались без электричества.

По словам Логвиненко, отключились те линии электропередачи, которые расположены в районе Змиевской балки. В результате аварии, причины которой пока не сообщаются, света нет в Октябрьском, Советском, Ленинском и Железнодорожном районах города.

Также известно, что группа ремонтников уже приступила к устранению неполадок, и, по предварительным данным, электричество может быть возвращено до конца дня.

Кстати, пенсионерам в Гагаузии было запрещено увольняться из-за энергокризиса в стране.