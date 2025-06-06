В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области ночью отработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая отразила атаку вражеских беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Отмечается, что основной целью украинских боевиков был Шолоховский район региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

На данный момент, подчеркнул Слюсарь, информация находится на стадии уточнения.

Ранее о работе ПВО сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, в регионе за прошедшую ночь системы ПВО уничтожили пять вражеских БПЛА.

Глава региона области отметил, что обломки дрона упали на проезжую часть, из-за чего четыре автомобиля получили незначительные повреждения.

Ранее стало известно, что в общественном транспорте Москвы начнут показывать видеоролики с предупреждением об атаке БПЛА. Отмечалось, что пассажиры в случае атаки смогут увидеть карту с ближайшими укрытиями.