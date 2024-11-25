В Самаре арестовали полицейского, надругавшегося над дочерью

Резонансное преступление всколыхнуло правоохранительную систему в Самарской области. Высокопоставленный сотрудник транспортной полиции арестован по подозрению в сексуальном насилии над собственной несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает РИА Новости.

Полковник полиции, занимавший должность руководителя отдела по работе с личным составом, стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Первое касается насильственных действий сексуального характера, второе - доведения несовершеннолетней до самоубийства. Молодая девушка скончалась в больнице после попытки суицида, которую местные источники первоначально связывали со школьной травлей.

Ведомственная проверка находится на особом контроле. Сотрудники собственной безопасности проводят комплексное расследование обстоятельств преступления. Официальные представители управления транспортной полиции подчеркнули неотвратимость наказания в случае подтверждения вины сотрудника.

Ранее стало известно о том, что полицейские в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.