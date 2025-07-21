В Санкт-Петербурге куривший на балконе офицер получил пулю в лоб после конфликта с прохожим

В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил в лицо подполковнику из газового пистолета после конфликта, начавшегося из-за курения на балконе. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел на Ланском шоссе — подполковник курил на балконе, когда прохожий сделал ему резкое замечание. Офицер предложил разобраться с глазу на глаз и пригласил мужчину в подъезд.

На лестничной клетке агрессор обрушил на военного поток угроз, включая обещание лишить звания, а затем перешел на оскорбления его жены. Когда подполковник попытался приблизиться, неизвестный выстрелил ему в лицо из газового пистолета и скрылся в своей квартире.

Пострадавший получил химический ожог глаз и лица, а также ссадину на лбу. Газовый пистолет может нанести серьезные травмы при выстреле в упор — особенно в область головы.

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