В Саранске на день отменили занятия в детсадах, школах и университетах

Городской администрации Саранска пришлось пойти на экстренные меры в связи с атакой беспилотников и отменить занятия во всех учреждениях из системы образования. Сообщение об этом появилось на официальном портале городского округа Саранск.

Ранее уже сообщалось, что утром 7 мая на Саранск был произведен воздушный налет беспилотниками ВСУ. В связи с этим всех жителей столицы Мордовии попросили сохранять спокойствие.

«Сегодня, 7 мая, занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО городского округа Саранск, вузах отменяются», — указано на сайте.

До этого также говорилось, что утром 7 мая была произведена атака на Ярославль. Три БПЛА были сбиты на подлете к городу. В области стали наблюдаться проблемы с подключением к интернету, они связаны с воздушной угрозой.