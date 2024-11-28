В Сети появились кадры падения дрона ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае

В Сети появились записи падения беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые объекты в Краснодарском крае. Это видео опубликовал телеграм-канал Kub Mash.

На этих записях, сделанных свидетелями событий, можно уловить характерный жужжащий звук, который издает мотор дрона. Видеозапись демонстрирует, как огненный шар стремительно падает на жилые дома, после чего следует мощный взрыв.

Напомним, что в Славянске-на-Кубани (Славянский район) обломки беспилотника упали на территорию частного дома. В результате инцидента пострадала женщина, в ее жилье разбиты окна.

В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками дрона был поврежден дом. К счастью, жертв и пострадавших не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 25 беспилотников Украины, которые находились в воздушном пространстве над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями.