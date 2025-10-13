В Сеуле появится первый публичный бункер, способный выдержать ядерный удар

В Сеуле начали возведение первого в истории Южной Кореи противоядерного бункера, предназначенного исключительно для гражданских лиц. Уникальное убежище, способное вместить более тысячи человек, планируют сдать в эксплуатацию к 2028 году. Об этом сообщает газета The Korea Herald.

Подземное сооружение построят на третьем уровне подземного паркинга нового жилого комплекса. Его ключевая особенность — защита не только от обычных бомбежек, но и от последствий применения ядерного, биологического или химического оружия. Площадь убежища превышает две тысячи квадратных метров.

Внутри оборудуют автономные системы жизнеобеспечения, включая фильтрацию воздуха и водоснабжение. Это позволит 1020 людям находиться в полной изоляции до двух недель. В обычное время пространство будет работать как общественный фитнес-центр. Власти Сеула называют этот проект частью масштабной программы «Оборона Сеула — 2030».

Ранее сообщалось о том, что россиянам закрывают Южную Корею.