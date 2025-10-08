Россиянам закрывают Южную Корею

Российским туристам начали массово отказывать во въезде в Южную Корею. На границе путешественников подвергают нестандартным проверкам, включающим вопросы по истории и географии страны, а некоторых задерживают на несколько дней. Об этом сообщает Lenta.ru.

Десятки россиян столкнулись с беспрецедентными мерами на границе Южной Кореи. Вместо стандартного паспортного контроля пограничники устраивают импровизированный экзамен, проверяя знание местных достопримечательностей и истории. Отказ хотя бы одному члену семьи ведет к срыву поездки для всех.

Известен случай, когда многодетную семью из семи человек развернули назад, разрешив въехать только пенсионерке с ребенком. Другую пару разлучили после того, как женщина не смогла назвать адреса памятников, так как маршрутом занимался ее супруг. Несколько дней они провели в помещении, больше похожем на подвал, в ожидании обратного рейса.

Ситуация доходит до абсурда — одного мужчину задержали без объяснений и не выпускали, пока он не устроил одиночный пикет с плакатом о «заложниках корейского правительства». Власти страны также получили обвинения в предвзятом отношении к одиноким девушкам, которых бездоказательно записывают в секс-работницы. Консульство РФ заявило, что отказы россиянам могут иметь политическую подоплеку, что указывает на серьезное ухудшение туристического климата между странами.

