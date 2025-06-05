В Севастополе и Крыму объявлена воздушная тревога

Вечером в четверг, 5 июня, в Крыму объявили ракетную опасность, а в Севастополе — воздушную тревогу.

По данным МЧС России, в Крыму была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призвали сохранять бдительность и быть аккуратными. Позже соответствующее сообщение появилось и в телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Предупреждение по Севастополю было опубликовано в 21:40 по московскому времени в канале главы региона. Граждан также призвали быть внимательными и осторожными, а в городе по решению властей остановили работу общественного транспорта, в том числе и морского.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в московском транспорте начали внедрять видеоролики об опасности атаки беспилотников.