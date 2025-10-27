В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека, более 20 пострадали

Два человека погибли и более двадцати получили травмы в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе. Чрезвычайное происшествие случилось на территории местного морского завода. Об этом сообщило РИА Новости.

Трагедия развернулась в акватории Южной бухты Севастополя на территории Севастопольского морского завода. По предварительной информации, плавучий кран неожиданно перевернулся во время работ. На место происшествия мгновенно выехали оперативные службы, включая спасателей и медиков.

В результате инцидента погибли два человека. Более двадцати пострадавших получили необходимую медицинскую помощь, часть из них была доставлена в больницы города. Как сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев, в ходе спасательной операции удалось эвакуировать с опасной конструкции не менее пятнадцати человек.

Следственные органы уже начали проверку по факту случившегося. Специалисты выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия, включая техническое состояние плавкрана и соблюдение правил безопасности при проведении работ. Южная бухта Севастополя является одной из ключевых акваторий города, где базируются как гражданские, так и военные суда.

