В четверг в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне раздалась серия взрывов, об этом сообщили в украинских новостных пабликах, в частности, в канале «Общественное».

Информация о взрывах быстро распространилась через социальные сети.

При этом по данным, полученным из онлайн-источников украинских веядомств, воздушная тревога в городе не была объявлена.

Подобные инциденты вызывают серьезное беспокойство в обществе, особенно с учетом отсутствия предварительных предупреждений. Украинские власти пока не предоставили официального заявления относительно причин взрывов или возможных повреждений.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве в результате взрывов был поврежден склад крупнейшего на Украине интернет-магазина Rozetka.