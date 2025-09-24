В Сочи начали экстренно эвакуировать отдыхающих с пляжей

В Сочи началась экстренная эвакуация туристов с пляжей и набережных, сообщило МЧС Краснодарского края.

Отмечается, что людей просят покинуть популярные курортные зоны, включая пляжи «Альбатрос», «Светлана», «Ривьера», а также Дагомыс, Вардане и район Красного штурма.

Примечательно, что к отдыхающим обращаются через громкоговорители. Также в курортных зонах звучат рекомендации о том, где необходимо укрыться при чрезвычайной ситуации (ЧП). Входы на пляжи перекрывают сигнальной лентой.

Накануне стало известно, что власти Геленджика закрыли выход в море из-за угрозы атаки беспилотных катеров. Отмечалось, что по всей территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ по центру Новороссийска погибли два человека.