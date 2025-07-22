В Сочи пропали две юные фигуристки

В Сочи разыскивают двух юных фигуристок, которые не вернулись домой после вечерней тренировки. Информация об их исчезновении появилась на сайте местной Федерации фигурного катания, но позже была удалена. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Тревожная новость пришла из Сочи: две юные фигуристки — Алла Попова и Ирина Максимова — пропали вечером 21 июля. Согласно данным Федерации фигурного катания, спортсменки должны были вернуться с тренировки около 19:00, но домой так и не пришли. Обстоятельства их исчезновения пока остаются неясными.

Первоначальное обращение федерации с просьбой о помощи в поисках позже исчезло с официального сайта организации. Местные власти и волонтеры уже подключились к поискам, но информации о местонахождении девушек пока нет. В последний раз фигуристки были замечены на катке спортивного комплекса, куда они регулярно приходили на тренировки.

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