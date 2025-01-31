В США пока не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы

В США пока не нашли бортовые самописцы самолета и вертолета, столкнувшихся в Вашингтоне. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила Дженнифер Хоменди, председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

Она отметила, что «черные ящики» упали в реку Потомак, точно известно, что они там, но их еще предстоит найти.

Напомним, трагедия произошла в четверг, 30 января. На борту гражданского самолета находилось 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. На борту военного вертолета находились трое американских военнослужащих. Что именно стало причиной авиакатастрофы, точно пока не известно.

Ранее Трамп назвал свою версию авиакатастрофы в Вашингтоне.