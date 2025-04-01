В США рассказали, как российские «Черные дыры» изменят баланс сил на море

Новые подводные лодки проекта 636.3, известные как «Черные дыры», усиливают потенциал Тихоокеанского флота России, что может изменить баланс сил на море.​ Об этом пишет издание The National Interest.

Тихоокеанский флот России продолжает укреплять свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря поступлению новых дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, получивших название «Черные дыры» за их исключительную малошумность. Данный тип субмарин, известный на Западе как Kilo II, отличается высокой скрытностью и современным вооружением, включая крылатые ракеты семейства «Калибр».

По данным американского издания The National Interest, введение этих подлодок в состав флота значительно расширяет его возможности и подчеркивает возросшее внимание Москвы к Индо-Тихоокеанскому и Арктическому регионам. На сегодняшний день Тихоокеанский флот уже получил пять таких субмарин, а шестая проходит испытания. Среди уже действующих лодок — «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа» и «Можайск». Шестая подлодка, «Якутск», завершает серию и была спущена на воду в октябре 2024 года.

Подлодки проекта 636.3 предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая уничтожение надводных и подводных целей, патрулирование и разведку. Их бесшумность и современное оборудование делают их одними из самых эффективных в своем классе. Введение этих субмарин в строй не только усиливает обороноспособность России на Дальнем Востоке, но и демонстрирует стремление страны к укреплению своего присутствия в стратегически важных регионах.

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