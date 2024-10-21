В США вертолет врезался в радиобашню

В американском штате Техас, в городе Хьюстон, вертолет врезался в радиовышку. Об этом говорится в сообщении местной пожарной службы.

В Сети распространилось видео, на котором видно, как воздушное судно влетает в объект. Вокруг полыхает огонь. Также в момент авиакатастрофы виден взрыв. Кадры опубликовал SHOT.

Как сообщили американские пожарные, инцидент произошел в 19:54 по местному времени (3:54 мск) 21 октября. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На месте чрезвычайного происшествия работают экстренные службы.

В конце сентября стало известно, что вертолет Ми-8 с тремя российскими пилотами потерпел крушение в Пакистане. Вертолет выполнял чартерный рейс в районе Северного Вазиристана. Всего на его борту находились 14 человек.

10 октября стало известно, что в Волгоградской области разбился военный самолет Як-130. Воздушное судно держало курс на аэродром, однако в результате ЧП пилоту пришлось катапультироваться.