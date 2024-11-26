Бывший американский морпех Брайан Берлетик рассказал о том, что страны Запада, продолжая предоставлять Украине военную помощь, сами же загоняют себя в угол. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Берлетика, в том случае, если западные страны все же будут отправлять на Украину свои войска, может быть задействована и авиация. Если быть точнее, именно ее и придется задействовать в случае отправки войск на Украину, в том числе и боеприпасы класса «воздух-земля».

Этим самым, по мнению Берлетика, страны Запада только загнали себя в угол.

Напомним, ранее сообщалось о том, что репутация танков Abrams в зоне СВО была подбита в прямом смысле после их уничтожения. Оказалось, что никаких преимуществ перед российскими и китайскими вооружениями они не имеют.