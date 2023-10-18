В Сумах раздались взрывы - СМИ

Вечером среды, 18 октября, в Сумах на Украине люди слышали звуки взрывов. Сообщения об этом были опубликованы в местных изданиях, пишет ТАСС .

На данный момент о том, что стало причиной взрывов в городе Сумы, расположенном на севере страны, не сообщается. Нет информации и о последствиях.

Также ранее мы рассказывали, что сразу в семи областях Украины объявлялась воздушная тревога. Действовала она, в том числе, и в Сумской области. Подробнее, в каких регионах страны звучала тревога, читайте в материале.