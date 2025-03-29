Начался процесс репатриации на родину тел россиян, погибших в Хургаде

Процесс репатриации тел российских граждан, трагически погибших из-за крушения батискафа у побережья египетской Хургады, начался. Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ.

В дипломатическом ведомстве отметили, что для возвращения тел на родину выданы необходимые документы. Отмечается, что этот процесс займет определенное время. Также в генконсульстве сообщили, что расходы на репатриацию берут на себя страховые компании.

В четверг, 27 марта, в результате крушения батискафа в Хургаде погибли шесть россиян, среди которых двое детей. Еще двое пассажиров находятся в реанимации в местных больницах. Врачи оценивают их состояние как стабильное, но требующее тщательного наблюдения.

Инцидент произошел, когда прогулочное подводное судно, на борту которого находились 45 туристов из России, осуществляло экскурсию.

По некоторым данным, чрезвычайное происшествия началось после того, как батискаф столкнулся с рифом, однако по информации генконсула Виктора Воропаева, вода начала заполнять судно при посадке.

Власти Египта продолжают расследование инцидента. Капитан подводного судна ранее был выпущен под залог с условием не покидать место жительства.

Ранее сообщалось, что батискаф, потерпевший крушение в Хургаде, произвели в Финляндии.