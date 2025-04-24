В Тамбовской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
Фото: [flickr.com]
На всей территории Тамбовской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.
Жителей региона призвали соблюдать спокойствие.
Тамбовчанам напомнили о том, что при виде беспилотника нужно поспешить покинуть опасную зону и спрятаться в здании, под деревом или подземном переходе.
О дроне нужно сообщать по номерам 102 или 112.
В ночь на 8 апреля опасность атаки дронов ВСУ была объявлена в Тамбовской и Самарской областях.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 12 апреля угроза атаки беспилотников была объявлена в Краснодарском крае.