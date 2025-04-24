В Тамбовской области объявили угрозу атаки беспилотников

На всей территории Тамбовской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Жителей региона призвали соблюдать спокойствие.

Тамбовчанам напомнили о том, что при виде беспилотника нужно поспешить покинуть опасную зону и спрятаться в здании, под деревом или подземном переходе.

О дроне нужно сообщать по номерам 102 или 112.

В ночь на 8 апреля опасность атаки дронов ВСУ была объявлена в Тамбовской и Самарской областях.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 12 апреля угроза атаки беспилотников была объявлена в Краснодарском крае.