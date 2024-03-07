В танковом училище Казани произошел пожар

Центральный военный округ (ЦВО) сообщил о возгорании на территории Казанского высшего танкового училища. По информации ведомства, причиной пожара стала, по предварительным данным, неисправная электропроводка.

В ЦВО сообщили, что возгорание произошло в подсобном нежилом помещении на втором этаже здания около 12:00 по московскому времени. Через 20 минут огонь удалось локализовать. Пострадавших и жертв нет.

Ранее в социальных сетях начали появляться видеозаписи, на которых запечатлен дым, исходящий из Казанского танкового училища. По информации изданий «Татар-Информ» и Inkazan, пожару был присвоен второй уровень.

По данным ЦВО, дежурные обнаружили возгорание в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий около 12:00 мск. 20 минут спустя огонь локализовали, никто не пострадал.

Казанское высшее танковое командное Краснознаменное, ордена Жукова училище (КВТКУ) — высшее военное учебное заведение Министерства обороны России, расположенное в Татарстане в городе Казани. Свою историю оно начинает с 1917-го года.

С 2009 по 2017 годы училище являлось филиалом федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ». С марта 2017 года — самостоятельное военное учебное заведение.

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