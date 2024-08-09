В Турции двое российских туристов попали под камнепад

Двое российских туристов пострадали в результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла, передает телеканал NTV.

По данным канала, туристы получили переломы. Прибывшие спасатели и медики эвакуировали пострадавших с места происшествия. После этого вход в каньон был закрыт.

Инциденты с российскими туристами в Турции происходят второй день подряд. Накануне семеро россиян оказались в больнице после того, как их микроавтобус столкнулся с грузовиком и перевернулся на бок.

Ранее сообщалось, что турецкие туроператоры и владельцы отелей хотят отменить систему «все включено».