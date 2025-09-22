В Турции произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

Взрыв на оптовом рынке в районе Демре турецкой провинции Анталья привел к человеческим жертвам. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает портал Antalya Hakkında.

Инцидент произошел на оживленном оптовом рынке, где обычно многолюдно. Сила взрыва была достаточной, чтобы привести к трагическим последствиям. По заявлению мэра города Фахри Дурана, в результате происшествия один человек скончался на месте до приезда медиков.

Трое жителей с ранениями различной степени тяжести были оперативно госпитализированы. На место происшествия незамедлительно выехали бригады скорой медицинской помощи, полиция и спасательные команды для ликвидации последствий ЧП и проведения расследования.

Территория рынка была оцеплена правоохранительными органами. Следователи начали работу по установлению всех обстоятельств случившегося. На данный момент точная причина взрыва не называется, власти рассматривают различные версии, включая возможность технической неисправности или несчастного случая. Провинция Анталья является одним из ключевых туристических центров Турции, и происшествия подобного рода привлекают повышенное внимание.

