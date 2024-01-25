В Турции зафиксировали землетрясение на юго-востоке страны

Сильное землетрясение с магнитудой 5,2 произошло сегодня в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны.

Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно полученным данным, толчки были зафиксированы в четверг в 16:04 по местному времени (время совпадает с московским), а эпицентр находился в районе города Батталгази.

Очаг землетрясения был залегал на глубине 13,9 километра. Сразу после происшествия AFAD и власти Турции начали координировать меры по оценке возможных повреждений и оказанию помощи пострадавшим. Пока нет подробной информации о возможных разрушениях или жертвах.

Местные власти призывают граждан соблюдать осторожность и оставаться на связи с официальными источниками информации для получения обновленных инструкций. Экстренные службы и спасатели также мобилизованы для оперативного реагирования на любые потенциальные чрезвычайные ситуации. Возможно возникновение афтершоков.

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