В Турции заявили о том, что страна готова к третьей мировой войне

Турецкие вооруженные силы регулярно обновляют свои тактические планы в соответствии с оценкой текущих угроз безопасности и готовы к любым сценариям развития событий, включая возможность начала Третьей мировой войны, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в Министерстве обороны Турции.

Согласно информации, предоставленной телеканалом TRT Haber, в Министерстве обороны Турции считают вероятность начала Третьей мировой войны достаточно высокой и призывают мировое сообщество отнестись к этому риску со всей серьезностью. В ведомстве подчеркнули, что постоянно оценивают и адаптируют свои стратегии в ответ на изменяющуюся международную обстановку и угрозы, исходящие из различных регионов.

Источник в Минобороны Турции заявил, что страна тщательно готовится к возможному конфликту и, по их мнению, возможно, лучше подготовлена, чем многие другие европейские государства.

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