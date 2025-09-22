В Узбекистане задержали группу по подозрению в торговле органами

Служба государственной безопасности Узбекистана задержала 12 членов преступной группы, подозреваемых в организации незаконной торговли человеческими органами. Злоумышленники обеспечили десятки трансплантаций за последние два года. Об этом сообщает РИА Новости.

Совместная операция СГБ и МВД республики позволила пресечь деятельность организованного сообщества, которое занималось нелегальными операциями по пересадке почек и печени. По данным спецслужб, в период с 2023 по 2025 год преступники провели 32 трансплантации для платных пациентов.

Финансовая схема предполагала распределение средств между частной клиникой, предоставлявшей помещения для операций, донорами органов и непосредственно организаторами. Кроме того, задержанные обвиняются в незаконной продаже сильнодействующих обезболивающих препаратов пациентам, которые не ощущали улучшения после хирургического вмешательства.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана, включая нарушение правил трансплантации, контрабанду и подделку документов. Максимальное наказание по этим преступлениям достигает десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается для установления всей цепочки преступной деятельности и возможных связей за рубежом.

