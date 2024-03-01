Об этом пишет РИА Новости. По мнению Ногради, идея нападения России на Европу абсурдна и бессмысленна, поскольку это могло бы привести к катастрофическим последствиям в виде начала Третьей мировой войны.

В свете данных заявлений важно отметить, что венгерский эксперт подчеркнул, что российские власти, включая президента Владимира Путина, не выступают за подобные провокации. Он отметил, что здравомыслящие лидеры, такие как президент Путин, стремятся к улучшению международного порядка и не желают вовлекаться в конфликты, которые могут иметь катастрофические последствия.

Эти заявления соответствуют предыдущим высказываниям президента России, который неоднократно подчеркивал важность предотвращения агрессивных действий со стороны Запада и призывал к укреплению мирных отношений. Он предостерегал от возможных необратимых последствий, которые могут возникнуть в результате конфронтации и призывал к сотрудничеству и диалогу.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме заявили о вопросах к Бундестагу из-за аудиозаписи с планами удара по Крымскому мосту.