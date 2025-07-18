В Воронежской области град размером с кулак разгромил село

В Воронежской области град размером с кулак обрушился на село Нижняя Катуховка, пробив крыши домов и оставив на сотнях машин вмятины. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

13 июля отдых семьи в Нижней Катуховке внезапно прервал шквальный град. Взрослые едва успели укрыть детей в доме, а сами спасались под садовым столом — ледяные глыбы пробивали крышу беседки. Когда стихия утихла, село напоминало зону бедствия: выбитые стекла, дыры в кровлях и поврежденные автомобили.

Один из автовладельцев насчитал на своей машине 508 вмятин. Всего пострадали 51 автомобиль и около 300 домов, а также школа, детский сад и магазины. Ущерб оказался настолько серьезным, что власти ввели режим ЧС.

Жители уже обратились к губернатору с просьбой о компенсации. Большинство надеется на помощь с ремонтом крыш и окон, а остальное планируют восстановить за счет страховок.

Ранее в Москве автомобили погрузились в воду после сильного дождя.