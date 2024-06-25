В Воронежской области произошел пожар после атаки вражеских БПЛА

В результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области возник пожар в промышленной зоне. Об этом написал губернатор региона Александр Голубев.

Глава области подчеркнул, что над ее территорией работала система противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что пожар возник после падения обломков, который разорвались.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Также уточняются данные о нанесенном ущербе.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ПВО сбила 30 украинских беспилотников над территорией Белгородской области.

23 июня ВСУ совершили террористическую атаку на Севастополь. Украинская армия выпустила по городу американские ракеты ATACMS. Жертвами стали пять человек, мирно отдыхавших на пляже города в Учкуевке. 124 человека получили ранения.

ВСУ регулярно атакуют территорию РФ, используя ракеты и беспилотники. О работе систем ПВО сообщается ежедневно.

Ранее мы сообщали, что семьям, чьи дети пострадали при атаке на Крым, выплатят по 100 тысяч рублей.