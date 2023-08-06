В воздухе на месте крупного пожара в Подмосковье нет превышения концентрации вредных веществ

В воздухе на месте пожара в поселке Синьково Дмитровского городского округа не выявлено превышения концентрации загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Исследование воздуха на границе жилой застройки провели специалисты ведомства совместно с экспертами Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области.

«Согласно результатам лабораторных исследований, превышения ПДК (предельно допустимой концентрации. — прим. ред.) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Пожар на фабрике спортивных изделий в подмосковном поселке Синьково произошел сегодня после полудня. По данным МЧС России, огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Установление обстоятельств и причин возгорания взяла на контроль Дмитровская городская прокуратура.