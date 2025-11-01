В случае освобождения ВС РФ Красноармейска Украина потеряет и Мирноград, заявил боец ВСУ. Логистика в этом районе уже почти полностью под огневым контролем российских войск. Об этом пишет украинское СМИ.

Военный Вооруженных сил Украины заявил, что потеря Красноармейска приведет к потере Мирнограда. По его словам, оба города связаны между собой, поэтому утрата одного автоматически повлечет за собой потерю второго.

Он пояснил, что логистика ВСУ в Мирнограде уже почти полностью находится под огневым контролем российских войск. Российские подразделения способны перекрыть все расстояние между этими агломерациями с помощью ударных беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что российский дрон-камикадзе ликвидировал замкома бригады ВСУ.