В ВСУ заявили, что ВС России увеличили дальность сброса авиабомб ФАБ с УМПК

В российские фугасные авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) были внесены изменения, которые значительно увеличили их дальность сброса. Об этом заявил Владислав Волошин, спикер Сил обороны юга Украины, во время телемарафона, как сообщил RG.ru.

По его словам, теперь авиабомбы могут эффективно достигать Запорожья, находящегося на расстоянии 30 километров от линии фронта, что раньше было невозможно.

Это указывает на то, что конструкция фугасных авиабомб была изменена, что позволяет им маневрировать на гораздо большей дистанции, добавил Волошин. Вследствие этого увеличилась и зона поражения.

Он также отметил, что российские вооруженные силы активно используют этот тип боеприпасов. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах, включая Харьков и Краматорск.

В июле Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, заявил, что модернизированная фугасная бомба ФАБ-500 теперь может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Российские войска обладают различными моделями таких авиабомб, среди которых ФАБ-3000 весом более трех тонн с запасом взрывчатки не менее 1,2 тонны.

Ранее в Ростехе рассказали, что трехтонная фугасная российская авиабомба ФАБ-3000 обладает способностью накрыть своим взрывом площадь не менее 11 футбольных полей.

Ударной волны такой бомбы хватает, чтобы стереть с лица земли взводный опорный пункт ВСУ.

24 октября ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов дронов ВСУ в Курахово, а также до семи единиц вражеского оружия и техники.