В выборгском филиале ЛГУ им. Пушкина обвалился потолок прямо во время занятий
Потолок обрушился в Выборгском филиале ЛГУ имени Пушкина прямо во время учебных занятий. Обошлось без пострадавших — сотрудник охраны, чье рабочее место оказалось под завалом, в роковой момент отошел от поста. Об этом сообщает телеграм-канал «78 | Новости»
Инцидент произошел во время учебных занятий. В одном из коридоров здания обвалился слой штукатурки. По предварительной информации, обрушение случилось над постом охраны, но сотрудник в тот момент отсутствовал.
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области направит своего представителя в институт для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Целью визита станет проверка условий безопасности в учебном заведении.
Прокуратура Ленинградской области также организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению норм эксплуатации здания и требований законодательства о безопасности образовательных учреждений.
