В Забайкалье нашли тело одного из пропавших геологов

В Забайкальском крае водолазы обнаружили тело одного из пропавших при затоплении вездехода в озере Амудиса геологов, сообщило РИА Новости.

Во вторник, 16 сентября, в указанном месте затонул гусеничный вездеход. Всего на нем находились пять ученых, тело одного из которых нашли в непосредственной близости от затонувшей машины. По предварительным данным, остальные четверо пропавших геологов могут находиться внутри вездехода.

Инцидент произошел во время спуска транспортного средства с горы, когда у него отказала тормозная система. Машина набрала скорость и скатилась в озеро, после чего быстро затонула.

Из восьми человек, находившихся на борту, троим удалось самостоятельно выбраться на берег, однако судьба остальных пятерых оставалась неизвестной.

Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту происшествия. Специалисты изучат обстоятельства инцидента, включая техническое состояние транспортного средства, соблюдение правил охраны труда и условия проведения геологоразведочных работ.

