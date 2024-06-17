Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальных сетях, что реальное положение дел заставило украинское руководство пересмотреть свою позицию относительно переговоров с Россией.

Это заявление прозвучало в ответ на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о планах пригласить Россию на следующую международную конференцию.

По словам Кулебы, предстоящий второй саммит должен способствовать завершению конфликта. Боуз отметил, что итоги швейцарского саммита, созванного по инициативе Украины, привели к переосмыслению украинскими властями своих подходов. Он подчеркнул, что украинское руководство столкнулось с суровой реальностью, покончив с иллюзиями, которые доминировали в стране ранее.

Этот шаг, по мнению журналиста, отражает изменение стратегического курса Украины на фоне текущих вызовов и давлений. Власти стремятся к поиску конструктивных решений в сложившейся ситуации, что может привести к деэскалации и установлению мира в регионе.

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