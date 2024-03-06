Глава делегации в Вене Гаврилов обвинил Запад в убийстве пленных россиян

Глава Российской делегации в Вене Гаврилов заявил, что случаи убийств, издевательств и пыток над нашими бойцами во многом находятся в зоне ответственности кураторов Украины, находящихся на Западе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова дипломата, сказанные им 6 марта на 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов сообщил, что ответственность за новые расстрелы пленных российских солдат и офицеров, а также издевательства и пытки над ними, в значительной мере несут западные кураторы Украины. По его мнению, именно они взрастили поколения украинцев, ведомых идеями ненависти и национального превосходства. Также, по словам Гаврилова, молчаливое согласие с действиями преступников создает почву для возможности совершения убийств, и пообещал, что Россия не оставит их безнаказанными. Высказал он и свою версию подобной жестокости украинцев, которая, по его мнению, возникает в том числе из-за неопределенности дальнейшей помощи, оказываемой Западом. Дипломат также заявил, что Киев замалчивает ситуацию в городе Буча, где издеваются над пленными россиянами.

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