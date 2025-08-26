В жилом доме Петербурга прогремел взрыв, есть пострадавшие

Мощный взрыв бытового газа произошел в многоэтажке на улице Стойкости в Петербурге. В результате ЧП частично обрушился фасад здания, два человека получили травмы. Об этом сообщает портал 78.ru.

Чрезвычайное происшествие случилось в одном из жилых домов Кировского района. На четвертом этаже прогремел взрыв, который буквально выбил часть стены квартиры. От мощного хлопка обрушился участок фасада здания.

Сила взрывной волны была такова, что одного из жильцов выбросило на улицу. Сейчас медики оценивают его состояние. Известно еще об одном пострадавшем, которому требуется помощь. К тушению пожара, охватившего 50 квадратных метров, незамедлительно приступили спасатели. На место происшествия выехали 28 специалистов пожарно-спасательного гарнизона и бригады скорой медицинской помощи. Причины взрыва устанавливаются.

